Источник: главным кандидатом на пост главного тренера сборной Польши является не Шевченко

Главным кандидатом на должность тренера сборной Польши является наставник польского «Гурника» Ян Урбан, а не украинец Андрей Шевченко, сообщает Ua.tribuna.com.



Президент федерации футбола Польши Цезарий Кулеша в данный момент находится в Турции, где «Гурник» проводит сборы, чтобы провести переговоры с 59-летним Урбаном.

Ян Урбан возглавляет Гурник из Забже с марта прошлого года. До этого поляк тренировал «Осасуну», «Легию», «Лех», «Шленск» и ряд других команд.

При этом вчера сообщалось, что экс-тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко согласовал с Польским футбольным союзом все условия контракта. Зарплата украинца должна составить 2,5 миллиона евро в год: часть будет платить Польский футбольный союз, остальное — спонсоры.

Шевченко был уволен с поста главного тренера «Дженоа» в январе, но генуэзский клуб все еще не расторг с ним контракт. Под его руководством «грифоны» одержали одну победу в 11 матчах.

Сборная Польши в марте сыграет с Россией в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат мира-2022. В отборе «бело-красных» тренировал Паулу Соуза, который в декабре возглавил «Фламенго».

Также ПСЖ с дебютным голом Рамоса выиграл у «Реймса».



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