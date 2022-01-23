Источник: футбольный союз Польши договорился о контракте с Шевченко

Сборная Польши станет следующим местом работы Андрея Шевченко.

Бывший главный тренер сборной Украины согласился стать наставником «Кадры», сообщает ресурс vZbirna. Польский футбольный союз нашел возможность платить Андрею Шевченко 2,5 миллиона евро в год. Часть зарплаты будет выплачивать сама организация, часть — спонсоры.

Именно оклад был камнем преткновения сторон в переговорах. Шевченко, которого 15 января уволили из «Дженоа», продолжал оставаться на контракте с генуэзским клубом, где его зарплата ориентировочно составляла 2,3 миллиона евро.

Польский футбольный союз рассчитывает представить нового главного тренера своей сборной 31 января. До этого срока Шевченко необходимо решить контрактные вопросы с «Дженоа».

Украинскому тренеру в сборной Польши быстро придется столкнуться с серьезными испытаниями. 24 марта «Кадра» сыграет полуфинальный стыковой матч с Россией на выезде в рамках борьбы за путевку на чемпионат мира 2022 года. В случае успеха в полуфинале поляки сыграют в финале с победителем пары Швеция — Чехия.

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