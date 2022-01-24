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Источник: форварда «Динамо» оштрафуют за несвоевременное возвращение из отпуска

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.01.2022
23:18
Новость
Футбол

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес не прилетел в Киев после отпуска, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Он решил остаться в расположении сборной Венесуэлы. Киевский клуб оштрафует его согласно контракту.

В этом сезоне 23-летний Рамирес провел 4 матча за «Динамо», в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Также «Металлист» с победным голом Риаскоса выиграл у «Слована».

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