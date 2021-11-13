Источник: форвард «Миная» может перейти в «Зарю»

Нападающий «Миная» и сборной Азербайджана Рустам Ахмедзаде может продолжить карьеру в луганской «Заре», сообщает sportal.az.



20-летний азербайджанец может присоединиться к команде Премьер-лиги Украины уже во время зимнего трансферного окна.

Луганский клуб рассматривает Ахмедзаде как замену иранцу Аллахьяру Сайядманешу, аренда которого из стамбульского «Фенербахче» завершится в декабре.

В услугах Ахмедзаде также заинтересован «Нефтчи» (Баку). В этом сезоне УПЛ Рустам сыграл 9 матчей и забил 2 гола. За сборную Азербайджана он сыграл 4 матча.

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.

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