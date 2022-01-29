Источник: форвард «Динамо» ушел в аренду в клуб украинцев Милованова и Кравца

Киевское «Динамо» отпускает нападающего Эрика Рамиреса в хихонский «Спортинг» в аренду до конца сезона.
О факте заключения сделки между действующим чемпионом Украины и клубом испанской Ла Лиги 2, сообщает ресурс LNE.
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу недоволен как низкой продуктивностью Рамиреса, так и его проблемами с дисциплиной. Венесуэлец, перешедший в киевскую команду прошлым летом из словацкого ДАК «Дунайска Стреда», сыграл за «бело-синих» семь матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист. В январе руководство «Динамо» оштрафовало Рамиреса за самовольное опоздание из отпуска.
Отметим, что за хихонский «Спортинг» играют два украинских защитника. Это Богдан Милованов и Василий Кравец.
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