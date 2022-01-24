Источник: «Эвертон» Миколенко определился с новым тренером

Витор Перейра и его тренерский штаб прибудет в понедельник в Англию для подписания контракта с «Эвертоном», сообщает журналист Педро Сепульведа.
Он уже согласовал контракт с английским клубом.
Предыдущим клубом 53-летнего Перейры был «Фенербахче», который он покинул в конце декабря.
Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Данкан Фергюсон.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» провел собеседование с Каннаваро. Также боссы клуба планировали встретиться с Уэйном Руни и Фрэнком Лэмпардом.
Также ПСЖ с дебютным голом Рамоса выиграл у «Реймса».
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