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Источник: «Эвертон» Миколенко определился с новым тренером

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.01.2022
10:21
Новость
Футбол

Витор Перейра и его тренерский штаб прибудет в понедельник в Англию для подписания контракта с «Эвертоном», сообщает журналист Педро Сепульведа.

Он уже согласовал контракт с английским клубом.

Предыдущим клубом 53-летнего Перейры был «Фенербахче», который он покинул в конце декабря.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Данкан Фергюсон.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» провел собеседование с Каннаваро. Также боссы клуба планировали встретиться с Уэйном Руни и Фрэнком Лэмпардом.

Также ПСЖ с дебютным голом Рамоса выиграл у «Реймса».

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