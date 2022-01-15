Источник: два итальянских клуба претендуют на Супрягу

Форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой интересуются итальянские «Беневенто» и «Сампдория», сообщает портал Clubdoria46.it.



В составе «Беневенто», одного из лидеров текущего сезона в Серии B, украинец может стать заменой Джанлуке Лападуле, кандидатуру которого также рассматривает «Сампдория», сообщает Clubdoria46.it.

В январе сообщалось, что «Динамо» готово отдать Супрягу в аренду «Сампдории» с правом дальнейшего выкупа.

С начала сезона Владислав провел шесть матчей за «Динамо и не отличался результативными действиями.

Всего с лета 2019 года Супряга сыграл за столичный клуб 47 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

«Беневенто» занимает второе место в Серии B. «Сампдория» — на 15-й позиции в Серии А.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».

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