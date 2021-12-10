Источник: Довбика хотят заполучить пять европейских клубов

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик попал в сферу интересов трех итальянских и двух бельгийских клубов, сообщает ресурс AreaNapoli.it.



По информации источника, за игроком следят скауты «Фиорентины», «Наполи» и «Болоньи».

Также отмечается, что бельгийские «Андерлехт» и «Генк» собирают сведения по Довбику. Его оценивают в около 5 млн евро.

Контракт форварда с «Днепром-1» истекает в 2023 году.

На счету Довбика 13 голов и 4 ассиста в текущем розыгрыше УПЛ.

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.



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