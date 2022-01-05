Источник: «Днепр-1» решил досрочно прервать аренду хорватского легионера

Атакующий полузащитник Марио Чуже покинет «Днепр-1» во время зимнего перерыва.

22-летнему хорвату придется искать новый клуб для аренды, сообщает ресурс Sportske novosti. Права на него принадлежат загребскому «Динамо».

Марио Чуже провел в аренде в «Днепре-1» вторую половину минувшего сезона. Хорват проявил себя ярко, забив семь голов в 12-ти матчах. Украинский клуб договорился о новой аренде, теперь годичной. Однако Чуже быстро потерял место в основном составе. В 14-ти матчах УПЛ он забил только два гола.

Ранее наш сайт сообщал, что «Днепр-1» готов отпустить в «Черноморец» вратаря Евгения Паста, который является воспитанником одесского клуба.

Также досрочно вернулся в киевское «Динамо» из аренды основной защитник днепрян Владислав Дубинчак.

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