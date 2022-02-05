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Источник: «Днепр-1» может усилиться Пиресом

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
15:18
Новость
Трансферы

Представитель УПЛ «Днепр-1» может усилиться игроком из чемпионата Португалии.

Днепровский клуб близок к подписанию вингера «Морейренсе» Фелипе Пиреса, сообщает FCDNIPRO.COM. Переговоры находятся на завершающей стадии.

26-летний бразильский игрок ранее выступал за «Аустрию», «Зальцбург», во второй Бундеслиге и бразильской Серии А.

За «Морейренсе» Пирес забил 5 мячей за 51 матч.

Также киевское «Динамо» проявляет интерес к двум бразильцам.

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«Днепр-1» может усилиться бразильским защитником
«Днепр-1» может усилиться бразильским защитником

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