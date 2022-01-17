Источник: игрок «Динамо» может отправиться в аренду в ведущий венгерский клуб

Киевское «Динамо» готово отдать в аренду клубу МОЛ «Фехервар» полузащитника Богдана Леднева.

О высокой вероятности такой сделки сообщает журналист Эндрю Тодос. Причем в арендном соглашении будет включения опция выкупа футболиста венгерским клубом.

Богдан Леднев является воспитанником киевского «Динамо». Он вернулся в родной клуб летом 2020 года из луганской «Зари», где здорово себя проявил и играл результативно. Однако в «Динамо» Леднев проигрывает конкуренцию Виталию Буяльскому. С момента возвращения в состав столичного гранда Богдан сыграл во всех турнирах 30 матчей, преимущественно выходя на замену.

В «Фехерваре» есть два украинца — Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Ранее стало известно, что Богдан Леднев не отправился с «Динамо» на сбор в Испании.

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