Источник: «Динамо» заинтересовано в трансфере бразильского защитника

Защитник «Флуминенсе» Нино Мота заинтересовал «Динамо», сообщает Explosao Tricolor со ссылкой на журналиста Хорхе Николу.



Киевский клуб направит предложение по трансферу латиноамериканского футболиста. Условия и сумма неизвестны.

Ранее «Флуминенсе» отклонил предложение «Тигреса» по Нино. Мексиканский клуб предлагал 5 млн долларов. 60% экономических прав на футболиста принадлежит клубу «Ларанжейрас». Контракт Нино с «Флуминенсе» – до конца 2024-го.

Бразильский футболист начал карьеру в «Крисиуме». За «Флуминенсе» выступает с февраля 2019-го. В сезоне 2021 года Нино сыграл 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Нино – олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии. Также играл за национальную команду U-23.

Он играет на позиции центрального защитника. Transfermarkt оценил его в 6,5 млн евро.

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