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Источник: «Динамо» согласовало трансфер румынского защитника

Павел Соловей
Павел Соловей
20.11.2021
15:00
Новость
Футбол
Источник: «Динамо» согласовало трансфер румынского защитника

Киевское «Динамо» заинтересовалось игроком румынского «Фарула» Раду Бобоком. Киевляне согласовали все детали и готовы заплатить за 22-летнего защитника один миллион евро, сообщает Playsport.

Бобок является воспитанником академии Георге Хаджи и считается одним из самых перспективных футболистов Румынии.

В этом сезоне защитник провел всего шесть матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Бобок выступал за юношеские и молодежные сборные Румынии, а за олимпийскую команду провел два матча на Играх-2020 в Токио.

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