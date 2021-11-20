Источник: «Динамо» согласовало трансфер румынского защитника

Киевское «Динамо» заинтересовалось игроком румынского «Фарула» Раду Бобоком. Киевляне согласовали все детали и готовы заплатить за 22-летнего защитника один миллион евро, сообщает Playsport.

Бобок является воспитанником академии Георге Хаджи и считается одним из самых перспективных футболистов Румынии.

В этом сезоне защитник провел всего шесть матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Бобок выступал за юношеские и молодежные сборные Румынии, а за олимпийскую команду провел два матча на Играх-2020 в Токио.

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