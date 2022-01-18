Источник: «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко

Ведущий программы «ТаТоТаке» Сергей Болотников рассказал о том, что «Динамо» рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на должность главного тренера.

«По моей информации, рассматривает вполне реально. Еще до «Дженоа» рассматривали такой вариант, но тогда было рановато.

Сейчас уже можно готовиться. Теперь, когда его немного обломали, то, в принципе, для него это хороший вариант», – сказал Болотников.

15 января Шевченко отправлен в отставку с поста главного тренера «Дженоа».

Украинец возглавил «грифонов» 7 ноября 2021 года. При Шевченко генуэзская команда выиграла один матч из 11 – у «Салернитаны» (1:0) в Кубке Италии. Еще 7 матчей закончились поражениями, также было три ничьих.

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