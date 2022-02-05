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Источник: «Динамо» проявляет интерес к двум бразильцам

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
13:54
Новость
Футбол

«Динамо» интересуется двумя футболистами «Сан-Паулу». В сферу интересов киевлян попали Игор Гомес и Родриго Нестор, сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский со ссылкой на свои бразильские источники.

Ранее 22-летним Гомесом интересовался «Реал», а его клаусула составляет 50 миллионов евро, как у вингера киевлян Виктора Цыганкова.

На счету 21-летнего Нестора 28 матчей в минувшем чемпионате Бразилии и отдал 4 ассиста.

Гомес сыграл 29 игр и забил 2 мяча.

Также «МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии.

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