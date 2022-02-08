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Источник: «Динамо» не планирует серьезных приобретений

Павел Соловей
Павел Соловей
08.02.2022
10:01
Новость
Футбол
Источник: «Динамо» не планирует серьезных приобретений

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о трансферных новостях «Динамо». Цыганик отметил, что киевский клуб пока не планирует серьезных приобретений.

«Я имел разговор с президентом «Динамо» Игорем Суркисом и он сказал, что на сегодняшний день трансферы не планируются. Никто не готов сейчас тратить деньги, нет никаких разговоров о приобретениях.

Футболисты должны вернуться со сбора, после чего должна состояться еще одна встреча президента с главным тренером. Луческу расскажет, кто хорошо готовился, кто не очень, какие позиции нужно будет усилить и каких футболистов приобрести и уже потом можно будет о чем-то говорить.

Если и ожидать какие-то трансферы «Динамо», то они возможны под конец трансферного окна, когда спадет ажиотаж, когда снизятся цены на футболистов, тогда можно будет о чем-то говорить.

По поводу бразильцев. До президента не доходила информация по полузащитникам «Сан-Паулу» Родриго Нестера и Игора Гомеса», — сказал Цыганик в авторской программе «Цыганик Live».

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