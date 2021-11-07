Источник: «Динамо» может усилиться колумбийцем из «Бока Хуниорс»

Вингер «Бока Хуниорс» Себастьян Вилья может сменить клуб в следующее трансферное окно, сообщает El Intransigente.



Одним из наиболее заинтересованных в 25-летнем колумбийце клубов является «Динамо».

Киевский клуб уже сделал предложение по футболисту. Точная сумма не называется, но отмечается, что предложение немалое.

Основная позиция игрока – левый вингер. Также он способен сыграть правого вингера.

Тransfermarkt оценивает его в 5,5 миллиона евро, контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до конца 2024 года.

В активе Вильи 15 голов и 14 ассистов в 98 матчах за аргентинский клуб. Начинал карьеру в колумбийском «Депортес Толима» – 5 забитых мячей и 7 результативных передач в 29 встречах. Провел 4 матча за сборную Колумбии.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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