Источник: «Динамо» может усилиться футболистом «Шерифа»

Густаво Дуланто - центральный защитник тираспольского «Шерифа», капитан команды и открытие Лиги чемпионов близок к переезду в украинский чемпионат, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



Киевское «Динамо» сделало официальное предложение по приобретению перуанца. Предложенная сумма - 1,7 млн. евро

В этом сезоне Густаво Дуланто принял участие в 29 матчах «Шерифа», в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Также «МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии.



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