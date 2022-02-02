Источник: «Динамо» интересен форвард российской команды

Киевское «Динамо» интересуется нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой, сообщает Sport24.
Президент украинского клуба Игорь Суркис лично общался с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом по поводу возможного перехода колумбийского футболиста.
Однако «Динамо» на данный момент не готово платить 9-10 миллионов евро, поэтому такой трансфер маловероятен.
Контракт 24-летнего колумбийца с российским клубом рассчитан до лета 2023 года. Также у сочинцев есть опция продления договора еще на год.
В нынешнем сезоне Кассьера в чемпионате России сыграл 11 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.
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