Источник: «Динамо» интересен форвард российской команды

Киевское «Динамо» интересуется нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой, сообщает Sport24.



Президент украинского клуба Игорь Суркис лично общался с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом по поводу возможного перехода колумбийского футболиста.

Однако «Динамо» на данный момент не готово платить 9-10 миллионов евро, поэтому такой трансфер маловероятен.

Контракт 24-летнего колумбийца с российским клубом рассчитан до лета 2023 года. Также у сочинцев есть опция продления договора еще на год.

В нынешнем сезоне Кассьера в чемпионате России сыграл 11 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.

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