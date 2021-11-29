Источник: «Черноморец» и стадион в Одессе получат новых владельцев

29.11.2021
00:02
Новость
Футбол
Одесский «Черноморец» и одноименный одесский стадион получат новых владельцев, сообщает гендиректор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов.
Ими станут одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Они уже близки к заключению сделки.
Им принадлежит Одесский аэропорт, гостиницы «Лондонская», «Бристоль», «Пассаж» и киевский «Президент-отель», также табачная компания «Тедис».
Кауфман и Грановский имеют в планах полностью обновить состав команды, отказаться от арендованных и сделать ставку на воспитанников.
Сейчас владелец «Черноморца» – Леонид Климов.
Одесская команда идет на 13-м месте в УПЛ.
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