Источник: бывший руководитель «Копенгагена» не выплатил комиссионные за трансфер Хочолавы из «Шахтера»

Национальная полиция Украины открыла дело по поводу невыплаты комиссионных и агентских платежей со стороны датского «Копенгагена» при оформлении трансфера Давида Хочолавы из донецкого «Шахтера».

Еще в сентябре 2021 года украинские юристы и агенты во главе с бывшим заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергеем Нижинским выдвинули соответствующую претензию по адресу бывшего директора «Копенгагена» по футбольным операциям и международным отношениям Даниэля Роммедаля. С тех пор украинцы не получили положенных денег.

Украинские агенты и юристы теперь требуют, чтобы Роммедаля задержал Интерпол, а счета «Копенгагена» арестовали.

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