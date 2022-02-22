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Источник: бывший руководитель «Копенгагена» не выплатил комиссионные за трансфер Хочолавы из «Шахтера»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
22.02.2022
14:57

Национальная полиция Украины открыла дело по поводу невыплаты комиссионных и агентских платежей со стороны датского «Копенгагена» при оформлении трансфера Давида Хочолавы из донецкого «Шахтера».

Еще в сентябре 2021 года украинские юристы и агенты во главе с бывшим заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергеем Нижинским выдвинули соответствующую претензию по адресу бывшего директора «Копенгагена» по футбольным операциям и международным отношениям Даниэля Роммедаля. С тех пор украинцы не получили положенных денег.

Украинские агенты и юристы теперь требуют, чтобы Роммедаля задержал Интерпол, а счета «Копенгагена» арестовали.

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