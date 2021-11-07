Источник: бразильский полузащитник уходит из «Шахтера»

Журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас сообщил, что «Шахтер» прекратил сотрудничество с Дентиньо.

Донецкий клуб после победы в матче с «Колосом», в которой 32-летний бразилец вышел на замену на 85-й минуте, поблагодарил футболиста за проведенные в команде годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт.

Дентиньо стал игроком «Шахтера» летом 2011 года, горняки за 7,5 миллиона евро купили его у «Коринтианс».

За это время игрок забил 29 голов и сделал 16 ассистов в 198 матчах. В 2013 году уходил в аренду в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает 8 ноября. Была информация, что он ведет переговоры с «Коринтианс».

Ранее meta-ratings.com.ua сообщал, что Дентиньо проведет последний матч за «Шахтер».

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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