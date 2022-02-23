Источник: «Бешикташ» начал следить за тремя футболистами «Шахтера»

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи начал следить за тремя футболистами «Шахтера», сообщает Fotospor.



Турецкий клуб заинтересован в подписании атакующего полузащитника Тете, а также форвардов Фернандо и Лассины Траоре.

«Бешикташ» хочет за них побороться в случае возможного ухода из «Шахтера» из-за ситуации в Украине. Команда сейчас занимает 6-е место в чемпионате Турции.

Сейчас все футболисты «Шахтера» находятся в Украине. Не было информации, что кто-то из них собирается покинуть страну.

Ближайший матч «горняки» сыграют 26 февраля против «Металлиста 1925».

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