Источник: ассистентами Шевченко в «Дженоа» будут итальянцы

Ассистентами Андрея Шевченко в «Дженоа» станут итальянцы Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, сообщает ilgiornale.



Ранее оба коуча помогали Шевченко в сборной Украины. Ночентини также работал ассистентом тренера в «Днепре-1»

Презентация нового главного тренера «Дженоа» должна состояться в понедельник, 8 ноября.

Ранее стало известно, что Андреа Малдера не войдет в тренерский штаб Шевченко в «Дженоа».

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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