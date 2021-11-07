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Источник: ассистентами Шевченко в «Дженоа» будут итальянцы

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.11.2021
11:42
Новость
Футбол

Ассистентами Андрея Шевченко в «Дженоа» станут итальянцы Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, сообщает ilgiornale.

Ранее оба коуча помогали Шевченко в сборной Украины. Ночентини также работал ассистентом тренера в «Днепре-1»

Презентация нового главного тренера «Дженоа» должна состояться в понедельник, 8 ноября.

Ранее стало известно, что Андреа Малдера не войдет в тренерский штаб Шевченко в «Дженоа».

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.

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