Источник анонсировал возвращение Кварцяного к тренерской работе

Журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе рассказал о скором возвращении известного украинского специалиста Виталия Кварцяного к тренерской работе.

«Кварцяный сейчас занимается очень интересным проектом. К сожалению, не могу рассказать каким, потому что на данном этапе это закрытая информация.

Но я думаю, совсем скоро вы увидите Кварцяного в очень интересной ипостаси, в тренерской ипостаси. Я думаю, что вам это будет неожиданно. Буквально неделю или две, и вы станете его свидетелями», — сказал журналист в эфире «Цыганик Live».

Последним профессиональным клубом 68-летнего Кварцяного была «Волынь». С 2017 года он взял на себя обязанности почетного президента луцкого клуба и президента Федерации футбола Волыни.

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