Источник: английский клуб договорился о трансфере экс-форварда «Зари»

«Фенербахче» достиг соглашения с «Халлом» по трансферу экс-игрока «Зари» Аллахьяра Сайядманеша, сообщает ресурс TRT Spor. Стоимость трансфера – 4,5 миллиона евро.

Ресурс NTVSpor.net отмечает, что турецкий клуб получит 50% от возможной перепродажи игрока.

На счету 20-летнего иранца 9 голов и 4 ассиста в 24 матчах за «Зарю» в текущем сезоне. «Халл» идет на 19-м месте в Чемпионшипе.

Ранее журналист Ахмет Эрджанлаш сообщал, что английская команда заплатит за игрока 9 млн евро.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Заря» проведет спарринг с казахстанским «Актобе»: видеотрансляция матча

На просмотре в «Черноморце» находится брат экс-вратаря луганской «Зари»

Источник: гранд иранского футбола проведет переговоры с форвардом «Зари»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.