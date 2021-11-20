Источник: Агуэро принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру, последовав рекомендации врачей. Об этом сообщает журналист Жерар Морено.
В матче 12-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) Агуэро почувствовал себя плохо, и аргентинца увезли со стадиона на скорой. Футболисту поставили диагноз тахикардия.
Отмечается, что Агуэро объявит о завершении карьеры на специальной пресс-конференции. Ее проведение запланировано на следующей неделе.
В нынешнем сезоне аргентинский футболист сыграл за «Барселону» 5 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
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