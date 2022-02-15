Исполнительный директор УПЛ рассказал, будет ли перенесен стартовый матч весенней части чемпионата

В связи с напряженной геополитической ситуацией, связанной с Украиной, возник вопрос о возможном переносе старта весенней части чемпионата Украины.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, будет ли перенесен на неопределенный срок стартовый тур весенней части нынешнего чемпионата в случае введения в стране военного положения.

«На данный момент оснований для паники нет. У нас все идет по плану: 24 февраля стартует чемпионат юношеских команд, а 25 должен состояться первый матч возобновляющегося чемпионата Украины среди команд УПЛ «Минай» - «Заря». Все игры должны быть сыграны в соответствии с календарем. Ничего переносить мы не собираемся».

Напомним, что накануне президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук сообщил, что несмотря на сложную текущую геополитическую ситуацию, футбольное сообщество нашего государства, занимая четкую патриотическую позицию, продолжает активно работать, готовясь к продолжению соревнований.

Ранее стало известно о том, что УЕФА может перенести во Львов или на нейтральное поле матч Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» и португальским «Спортингом».

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