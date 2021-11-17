Исполком УАФ утвердил Петракова главным тренером сборной Украины

Сегодня, 17 ноября, в Доме футбола в Киеве прошло заседание Исполкома УАФ, на котором Александр Петраков был утвержден в качестве главного тренера сборной Украины.

Напомним, что с августа этого года Петраков занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности.

Контракт Петракова рассчитан до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира-2022 в Катаре. Также в соглашении есть опция продления до 30 июля 2024 года (до завершения Евро-2024), сообщает официальный сайт УАФ.

Под руководством Петракова сборная Украины провела 7 матчей, в которых добыла 2 победы и 5 раз сыграла вничью.

16 ноября сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022, обыграв на выезде Боснию и Герцеговину 2:0. Своего соперника сине-желтые узнают 26 ноября.

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