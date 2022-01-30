Испанский «Спортинг» арендовал у «Динамо» нападающего

Венесуэльский легионер «Динамо» Эрик Рамирес продолжит карьеру в Испании.

Рамирес на правах аренды будет выступать за клуб, выступающий в испанской Сегунде – «Спортинг Хихон».

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.

В активе Рамиреса пять игр за сборную Венесуэлы. У него также есть опыт выступления в чемпионате Чехии и Словакии.

За «Динамо» Рамирес провел семь матчей, забив один гол.

Ранее итальянская «Сампдория» объявила о переходе в аренду нападающего «Динамо» Владислава Супряги.

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