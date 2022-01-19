Испанский клуб проявляет интерес к Зинченко, но «Манчестер Сити» имеет другие планы

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в сферу интересов «Бетиса». Испанский клуб рассматривал вариант с подписанием украинца этой зимой.

В то же время vZbirna сообщает, что Зинченко не имел контактов с «Бетисом» и в ближайшее время продлит контракт с «Манчестер Сити».

В текущем сезоне АПЛ 25-летний Зинченко в составе «горожан» провел 7 матчей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок молодежной команды «Барселоны» расторг контракт с «Буковиной».

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