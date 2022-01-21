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Испанский форвард назвал причины перехода в «Днепр-1»

Павел Соловей
Павел Соловей
21.01.2022
12:33
Новость
Футбол
Испанский форвард назвал причины перехода в «Днепр-1»

Испанский нападающий Марк Гуаль прокомментировал свой переход в «Днепр-1». 25-летний форвард подписал контракт с днепровским клубом на 2,5 года.

«Я знаю украинский футбол, знаю, что «Днепр» был в финале Лиги Европы. Также знаю, что «Динамо» и «Шахтер» играют в Лиге чемпионов.

Когда мне позвонили из «Днепра-1», я посмотрел несколько матчей, пообщался с Йовичевичем на испанском языке. Я знаю, он жил в Мадриде и это помогло мне при принятии решения.

Хорошая команда и хорошая игра, и я хочу ее улучшить.

Йовичевич мне много помогает, мне нравится его футбол, с его идеями я буду расти как футболист.

Думаю, разноплановый форвард, потому что могу играть, как и на втором этаже, так и ногами. Я понимаю этот футбол, я могу играть лучше», — сказал Гуаль в комментарии Профутбол.

Последним клубом Гуаля был представитель Сегунды «Алькоркон». В его составе Гуаль провел полтора года. За это время он отличился 6 голами в 51 матче.

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