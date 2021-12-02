Исмаили проведет автограф-сессию в FC Shakhtar Store

В пятницу, 3 декабря, в 16:15 перед поединком со «Львовом» в клубном магазине на НСК «Олимпийский» защитник «Шахтера» Исмаили встретится с болельщиками.

Болельщики смогут сфотографироваться с игроком донецкой команды и получить его автограф. Кроме того, в FC Shakhtar Store организована специальная фотозона с Кубком УЕФА. Все желающие имеют шанс сделать мгновенный снимок или сфотографироваться с памятным трофеем «Шахтера», сообщает пресс-служба клуба.

Приглашаем болельщиков 3 декабря в 16:15 на автограф-сессию с Исмаили (вход – по билетам на матч). А фото с Кубком УЕФА можно будет сделать и в субботу, 4 декабря, с 12:00 до 18:00, вход на территорию стадиона – свободный.

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