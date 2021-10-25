Иранская победа «Зари» над «Колосом»: видеообзор матча

24 октября «Заря» в матче 12-го тура УПЛ оказалась сильнее ковалевского «Колоса» (1:0).
Луганчане играли на фоне усталости после выездного поединка Лиги конференций против софийского ЦСКА, а также кадровых проблем. Однако перевес команды Виктора Скрипника не вызывал сомнений.
В концовке первого тайма Аллахьяр после прострела Шахаба отправил мяч в ворота гостей. Напомним, что именно Сайядманеш забил победный гол в матче с ЦСКА.
Александр Гладкий упустил несколько выгодных моментов, что не помешало «Заре» одержать уверенную победу. «Колос» ничего не смог создать и только один раз попал в створ.
«Заря» благодаря этой победе обошла «Днепр-1» и поднялась на четвертое место в таблице УПЛ.
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