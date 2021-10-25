Фрибет 3000 UAH
Пера — Костюк
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Иранская победа «Зари» над «Колосом»: видеообзор матча

Игорь Яслик
Игорь Яслик
25.10.2021
10:35
Новость
Футбол

24 октября «Заря» в матче 12-го тура УПЛ оказалась сильнее ковалевского «Колоса» (1:0).

Луганчане играли на фоне усталости после выездного поединка Лиги конференций против софийского ЦСКА, а также кадровых проблем. Однако перевес команды Виктора Скрипника не вызывал сомнений.

В концовке первого тайма Аллахьяр после прострела Шахаба отправил мяч в ворота гостей. Напомним, что именно Сайядманеш забил победный гол в матче с ЦСКА.

Александр Гладкий упустил несколько выгодных моментов, что не помешало «Заре» одержать уверенную победу. «Колос» ничего не смог создать и только один раз попал в створ.

«Заря» благодаря этой победе обошла «Днепр-1» и поднялась на четвертое место в таблице УПЛ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Скандал во второй лиге: расизм, газовый балончик и драка на поле
Скандал во второй лиге: расизм, газовый балончик и драка на поле
«Карьера в «Динамо» сломалась после интервью ТК «Футбол». Чумак — о легионерском хлебе и возвращении в Украину
«Карьера в «Динамо» сломалась после интервью ТК «Футбол». Чумак — о легионерском хлебе и возвращении в Украину
Де Дзерби и Луческу решают заменами, гол-красавец Цыганкова: пять главных моментов 12-го тура УПЛ
Де Дзерби и Луческу решают заменами, гол-красавец Цыганкова: пять главных моментов 12-го тура УПЛ
Слезы Милевского, нервы Луческу, Гармаш снова забивает: как «Динамо» обыграло «Днепр-1»
Слезы Милевского, нервы Луческу, Гармаш снова забивает: как «Динамо» обыграло «Днепр-1»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи