«Интер» — «Ювентус»: где и во сколько смотреть матч за Суперкубок Италии

12 января, «Интер» встретится с «Ювентусом» в Суперкубке Италии. Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по киевскому времени.

Матч «Интер» — «Ювентус» покажет телеканал «Футбол 1».

«Интер» является действующим победителем чемпионата Италии. «Ювентус», в свою очередь, стал победителем Кубка страны в 2021 года. В матче первого круга Серии А «Интер» и «Ювентус» сыграла вничью со счетом 1:1.

На данный момент «Интер» является единоличным лидером чемпионата Италии, тогда как «Ювентус» находится на пятом месте.

Специалисты БК «Фанcпорт» фаворитом матча называют «Интер». Букмекер предлагает на их победу коэффициент 1,78, Котировки на ничью составляют 4,14, а виктория туринцев оценивается коэффициентом 4,68.

«Интер» — «Ювентус»: ставки и коэффициенты на матч Суперкубка Италии, 12 января

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