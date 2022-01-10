«Интер» выиграл у «Лацио» и закрепился на первом месте в Серии А

9 января в матче 21 тура Серии А «Интер» играл с «Лацио». Интересно, что в этом матче наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги играли против своей бывшей команды.



Миланская команда победила со счетом 2:1. За «Интер» забивали Алессандро Бастони и Милан Шкриньяр. В составе римлян точно пробил Чиро Иммобиле.

В Серии А «Интер» с 49 очками лидирует, «Лацио» с 32 баллами идет на восьмой позиции.

Также «Аталанта» с голом и ассистом Малиновского разгромила «Удинезе».



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