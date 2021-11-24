«Интер» — «Шахтёр»: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

24 ноября в 19:45 по киевскому времени начнется матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Шахтером». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Матч «Интер» Милан — «Шахтёр» Донецк покажет видеосервис MEGOGO.

Напомним, в матче второго тура «Шахтер» сыграл вничью с «Интером» со счетом 0:0ю

После 4 туров «Шахтер» находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 1 очко. Команда еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В предыдущем туре «Шахтер» проиграл «Реал» со счетом 1:2.

«Интер», в свою очередь, набрав 7 очков, располагается на втором месте. От лидирующего «Реала» команда отстает на 2 очков. В прошлом туре «Интер» обыграл «Шериф» со счетом 3:1.

Интер — Шахтёр: ставки и коэффициенты на встречу Лиги чемпионов 24 ноября

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