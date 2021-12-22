«Интер» с голом Дюмфриса выиграл у «Торино»

22 декабря в рамках 19 тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле принимал «Торино».



Миланской команде удалось победить в поединке со счетом 1:0. Победным голом на 30 минуте отличился голландец Дензел Дюмфрис.

Серия А. 19 тур

«Интер» - «Торино» - 1:0 (1:0)

Гол: Дюмфрис, 30.

После этого матча «Интер» с 46 лидирует в чемпионате Италии, «Торино» с 25 баллами находится на 11 позиции.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».



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