«Интер» разорвал контракт с Эриксеном

«Интер» и полузащитник Кристиан Эриксен приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба миланского клуба.

«Интер» желает Эриксену всего наилучшего в будущем. Кристиан навсегда останется частью семьи нерадзурри. Красивые моменты, голы и победы, празднование скудетто с болельщиками за пределами «Сан-Сиро» — все это останется в истории клуба», — говорится в заявлении на официальном сайте «Интера».

В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Жеребьевка Лиги наций: что нужно знать о соперниках Украины

Чаще всего выбирают Мальдивы. Как футболисты УПЛ проводят зимний отдых

«Селезнев позвонил после отставки первым». Леонов — об уходе из «Mиная»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.