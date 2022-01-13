«Интер» на последней секунде вырвал победу у «Ювентуса» в Суеркубке Италии.

На стадионе «Сан-Сиро» в Милане прошел матч за Суперкубок Италии между «Интером» и «Ювентусом». Встреча закончилась победой «хвастунов» со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте полузащитником «Ювентуса» Уэстона Маккенни, с ассиста Альваро Мората. На 34-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и сравнял счет.

На 120-й минуте дополнительного времени Алексис Санчес вывел «Интер» вперед и поставил точку в матче.

В этом матче «Интер» выступал в качестве действующего чемпиона Серии A. «Ювентус» в прошлом сезоне стал победителем Кубка страны. «Интер» в шестой раз стал обладателем Суперкубка.

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