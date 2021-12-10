«Ингулец» в матче с удалением победил «Десну»

10 декабря в рамках 18 тура УПЛ «Ингулец» играл с «Десной».



Команда из Петрово победила со счетом 2:1. За хозяев голы забили Поспелов и Полегенько. За черниговцев точно пробил Дегтярев.

УПЛ. 18 тур

«Ингулец» - «Десна» - 2:1

Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярев, 56.

Удаление: Опанасенко, 85 («Ингулец»)

Также Езерский оценил соперников сборной Украины (U-19) в элит-раунде чемпионата Европы.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.