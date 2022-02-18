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«Ингулец» сыграл вничью в заключительном спарринге на сборах в Турции

Павел Соловей
Павел Соловей
18.02.2022
16:18

«Ингулец» провел заключительный контрольный матч на турецком сборе. Соперником команды Сергея Лавриненко был польский «Видзев».

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Ингулец» – «Видзев» – 1:1

Голы: ?, 57 (0:1). Антви, 59 (1:1).

Это был последний контрольный матч «Ингульца» перед началом второй части чемпионата.

В матче 19-го УПЛ команду из Петрово ждет первая официальная встреча в этом году против киевского «Динамо». Поединок запланирован на 26 февраля.

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