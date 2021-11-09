«Ингулец» сыграет спарринг с «Александрией» и ждет на просмотр легионера

Подготовку к следующему туру в чемпионате УПЛ команда из Петрово возобновит 11 ноября.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах, «Ингулец» сыграет 14 ноября контрольный поединок с соседями из «Александрии».

«Ингулец» надеется прервать неудачную серию после паузы

По имеющейся информации в ближайшие дни в расположение «Ингульца» должен прибыть на просмотр легионер. Травмированных среди футболистов из Петрово — нет.

Напомним, что «Ингулец» занимает 14 место в чемпионате УПЛ,набрав девять очков.

Ранее стало известно, что «Колос» рассматривает возможность возвращения на тренерский мостик бывшего тренера ковалевцев Руслана Костышина.



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