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«Ингулец» сыграет спарринг с «Александрией» и ждет на просмотр легионера

Игорь Яслик
Игорь Яслик
09.11.2021
14:26
Новость
Футбол

Подготовку к следующему туру в чемпионате УПЛ команда из Петрово возобновит 11 ноября.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной участием национальной сборной Украины в международных матчах, «Ингулец» сыграет 14 ноября контрольный поединок с соседями из «Александрии».

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По имеющейся информации в ближайшие дни в расположение «Ингульца» должен прибыть на просмотр легионер. Травмированных среди футболистов из Петрово — нет.

Напомним, что «Ингулец» занимает 14 место в чемпионате УПЛ,набрав  девять очков.

Ранее стало известно, что «Колос» рассматривает возможность возвращения на тренерский мостик бывшего тренера ковалевцев Руслана Костышина.

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