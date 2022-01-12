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«Ингулец» расторг контракт с голкипером команды

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
12.01.2022
12:42
Новость
Эксклюзивы
Гальчук

15 января команда из Петрово возобновит подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Ингулец» расторг контракт по обоюдному согласию сторон с вратарем Евгением Гальчуком.

В первой части чемпионата УПЛ голкипер провел за «Ингулец» 12 поединков.

Ранее команду из Петрово покинул другой вратарь - Артем Малыш. Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до лета 2022 года. Также предложение перейти на тренерскую работу ранее получил опытный голкипер Богдан Шуст.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Ингулец» 26 февраля будет принимать киевское «Динамо».

Ранее мы сообщали о том, что «Ингулец» планирует просмотреть в тренировочном процессе нападающего «Никополя».

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