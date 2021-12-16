«Ингулец» расторг контракт с экс-вратарем системы «Динамо»

В весенней части прошлого сезона голкипер был основным в петровском клубе.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вратарь Артем Малыш больше не является игроком «Ингульца». Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до лета 2022 года.

21-летний Малыш перебрался в «Ингулец» в августе 2020-го из молодежки «Динамо». В нынешнем сезоне футболист всего раз попал в заявку на матч УПЛ. В чемпионате юношеских команд он провел 5 матчей и пропустил 7 мячей.

В феврале-мае этого года уроженец Волынской области провел 7 матчей и пропустил 9 мячей на высшем украинском уровне.

Команда из Петрово ушла на зимний перерыв на 14-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее наш сайт сообщал, что «Ингулец» расстанется с несколькими ветеранами.



Также президент «Ингульца» назвал фамилии трех футболистов, которые точно останутся в команде весной.



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