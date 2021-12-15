«Ингулец» расстанется с несколькими ветеранами

В Петрово готовы к чистке рядов.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, несмотря на то что в декабре контракт с «Ингульцом» истек только у одного футболиста — 31-летнего полузащитника Ильи Коваленко (13 матчей, 1 гол в нынешнем сезоне УПЛ), в ближайшее время команду покинет еще ряд исполнителей. Среди них два полузащитника — 35-летний Владислав Лупашко (4 матча) и 33-летний Виталий Павлов (3 игры).

Под большим вопросом будущее в клубе их коллеги по амплуа Андрея Якимива (24-летний футболист 9 раз попадал в заявку на матчи, но не сыграл ни одной минуты).

Ранее была информация о том, что еще один хавбек, 24-летний Владислав Шарай (15 матчей, 2 гола), вернется в «Альянс». Близок к уходу и 22-летний нападающий Михаил Плохотнюк (9 игр, 1 гол).

Команда из Петрово ушла на зимний перерыв на 14-м месте турнирной таблицы УПЛ, набрав 13 очков.

Президент «Ингульца» назвал фамилии трех футболистов, которые точно останутся в команде весной.

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