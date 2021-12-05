«Ингулец» проиграл «Заре», продлив безвыигрышную серию до десяти матчей

05.12.2021
15:50
Новость
Футбол
В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» встречалась с «Ингульцом». Поединок прошел в Запорожье и завершился победой луганской команды со счетом 1:0.
Единственный мяч на 62-й минуте забил Денис Фаворов.
Отметим, что «Ингулец» продлил безвыигрышную серию до десяти матчей.
«Заря» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Ингулец» расположился на 15-й строчке, имея в своем активе 10 очков.
Премьер-лига
17-й тур
«Заря» – «Ингулец» – 1:0
Гол: Фаворов, 62.
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