«Ингулец» проиграл «Заре», продлив безвыигрышную серию до десяти матчей

В матче 17-го тура украинской Премьер-лиги «Заря» встречалась с «Ингульцом». Поединок прошел в Запорожье и завершился победой луганской команды со счетом 1:0.

Единственный мяч на 62-й минуте забил Денис Фаворов.

Отметим, что «Ингулец» продлил безвыигрышную серию до десяти матчей.

«Заря» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Ингулец» расположился на 15-й строчке, имея в своем активе 10 очков.

Премьер-лига

17-й тур

«Заря» – «Ингулец» – 1:0

Гол: Фаворов, 62.

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