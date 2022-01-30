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«Ингулец» проиграл в первом спарринге в 2022 году

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
30.01.2022
18:55
Новость
Футбол

«Ингулец» проиграл софийскому ЦСКА 1948 на сборах в Турции в первом контрольном матче в 2022 году. Украинская команда уступила со счетом 1:2.

Все голы команды забили в первом тайме. На два точных удара соперника украинская команда ответила голом Ивана Головкина.

Контрольный матч

«Ингулец» — «ЦСКА 1948» 1:2 (1:2)

На сборах в Турции «Ингулец» проведет еще шесть спаррингов. 3 февраля команда Сергея Лавриненко сыграет с сербскими «Чукаричками».

На зимнюю паузу команда из Петрово ушла на 14-м месте в Премьер-лиге Украины. Возобновит «Ингулец» сезон матчем против Динамо 26 февраля.

Ингулец

Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».

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