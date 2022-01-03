«Ингулец» пригласил в команду экс-легионера киевского «Динамо»

«Ингулец» из Петрово в нынешнее межсезонье подписал ещё одного новичка.
Как стало известно meta-ratings.com.ua, «Ингулец» пригласил в свои ряды новичка из Молдовы, который ранее уже играл в Украине. Это 24-летний атакующий полузащитник Дмитрий Мандрыченко. Он был в академии «Динамо», а перед этим в полтавской «Ворскле». Также выступал за клубы из Молдовы «Сфынтул Георге», «Спикул», «Динамо-Авто» и «Шериф».
Также добавим, что Дмитрий в 2021 году стал самым результативным игроком «Сабуртало», а также явным лидером команды из Тбилиси.
Ранее мы сообщали о том, что «Ингулец» подписал ещё двух новичков. Один из них бразилец, второй голкипер, выступавший за «Минай».
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