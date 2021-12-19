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«Ингулец» покинули спортивный директор и полузащитник

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
19.12.2021
13:51
Новость
Футбол

Когда точно «Ингулец» выйдет из отпуска, пока неизвестно.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, определенность должна появиться в начале следующей недели, когда УПЛ сообщит о датах поединков 19 тура чемпионата.

Пока же выход из отпуска футболистов «Ингульца» запланирован на 12-13 января 2022 года, а вылет на зарубежный этап подготовки в Турцию, на 28-29 января.

Во время первого сбора в Петрово, подопечные Сергея Лавриненко проводить спарринги не собираются.

По имеющейся информации, Илья Коваленко, у которого заканчивается контракт с «Ингульцом», не согласился на его пролонгацию и собирается продолжить карьеру в другом клубе. Также «Ингулец» покинул спортивный директор Вадим Яровой.

Напомним, что «Ингулец» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков и имея игру в запасе.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».

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